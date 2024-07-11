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15:32 (мск), источник: Sportmail.ru

«Металлург» заключил пробный контракт с сыном Даниса Зарипова

Магнитогорский «Металлург» заключил пробный контракт с нападающим Артуром Зариповым, сообщает пресс-служба КХЛ.

Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

21-летний хоккеист в течение трех сезонов выступал за команду «Ирбис». В чемпионатах МХЛ нападающий провел 72 встречи, в которых набрал 11 (7+4) очков при показателе полезности «+14».

В минувшем сезоне Зарипов играл в составе «Барса», выступающего в ВХЛ, хоккеист провел за команду восемь матчей и не отметился набранными очками.

Артур Зарипов является сыном единственного пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова.

Данис Зарипов объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года. Его последним клубом был казанский «Ак Барс», за который он выступал с 2017 года. По ходу карьеры нападающий играл за челябинский «Мечел» (ныне — «Челмет») и магнитогорский «Металлург».

«Металлург» в сезоне-2023/24 в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. Команда Андрея Разина в финальной серии победила ярославский «Локомотив». Разин был признан лучшим тренером КХЛ.

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