Рене Фазель поделился мнением о независимости КХЛ
Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отреагировал на обозначенную независимость Континентальной хоккейной лиги.
Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отреагировал на обозначенную независимость Континентальной хоккейной лиги.
9 июля состоялось Совещание руководителей клубов КХЛ, на котором было принято решение о выходе из-под юрисдикции ФХР и ИИХФ.
«Когда я только начинал свою работу на посту президента IIHF, похожая ситуация развивалась в Германии. Немецкая лига решила отделиться от федерации. В таких ситуациях точки конфликта всегда три: лимит на легионеров, окна для игр сборной и дата начала чемпионата мира. В 90-х мы начинали чемпионат мира в середине апреля, но со временем старт перенесли на середину мая. Это было связано с просьбами коммерческих лиг, которые заинтересованы в том, чтобы как можно дольше играть плей-офф. Когда я в 80-е возглавлял швейцарскую федерацию, команды проводили всего 28 матчей за сезон, немного игр было и в чемпионате СССР. Сейчас же все пытаются играть как можно больше, чтобы зарабатывать. Эти интересы нужно учитывать», — приводит слова Фазеля Sport24.
Швейцарец Рене Фазель возглавлял Международную федерацию хоккея с 1994 по 2021 год.