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16:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Александр Медведев объяснил возвращение СКА в «Ледовый дворец»

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что клуб в новом сезоне будет проводить домашние матчи только в «Ледовом дворце».

СКА
Источник: РИА "Новости"

9 июня стало известно, что на «СКА Арене» произошел пожар, в результате которого пострадала ее поверхность, часть трибуны и видеобортики. Новая арена была открыта в декабре 2023 года, а первый матч на ней хоккеисты провели 11 февраля.

«В предстоящем сезоне СКА будет играть только в “Ледовом дворце”. На новой арене мы уже провели регулярные игры, матчи плей-офф. Мы понимаем, что нужно доработать. К сожалению, произошел пожар, мы тоже обнаружили ряд недостатков.

Мы знаем, что арена работает, и мы бы хотели играть там, но при условиях, которые были названы: технические, технологические, организационные: я имею в виду, кто за что отвечает и кто чем управляет. А также финансовые и коммерческие условия. Это целый комплекс вопросов, которые у нас при переезде не было времени не то что зафиксировать, но и обсуждать. Потому что все прилагали усилия, чтобы переехать, и это удалось сделать в очень короткие сроки. Мы не будем действовать, сломя голову, а будем делать так, чтобы арена соответствовала своему названию и была действительно лучшей в мире», — приводит слова Александра Медведева «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2023/24 СКА дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, в котором уступил «Автомобилисту» со счетом 1−4 в серии. С 2022 года команду возглавляет Роман Ротенберг.

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