Александр Медведев объяснил возвращение СКА в «Ледовый дворец»

«В предстоящем сезоне СКА будет играть только в “Ледовом дворце”. На новой арене мы уже провели регулярные игры, матчи плей-офф. Мы понимаем, что нужно доработать. К сожалению, произошел пожар, мы тоже обнаружили ряд недостатков.



Мы знаем, что арена работает, и мы бы хотели играть там, но при условиях, которые были названы: технические, технологические, организационные: я имею в виду, кто за что отвечает и кто чем управляет. А также финансовые и коммерческие условия. Это целый комплекс вопросов, которые у нас при переезде не было времени не то что зафиксировать, но и обсуждать. Потому что все прилагали усилия, чтобы переехать, и это удалось сделать в очень короткие сроки. Мы не будем действовать, сломя голову, а будем делать так, чтобы арена соответствовала своему названию и была действительно лучшей в мире», — приводит слова Александра Медведева «Спорт-Экспресс».