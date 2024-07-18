Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.04
Локомотив
Металлург Мг
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
20.04
Металлург Мг
Локомотив
18.04
Металлург Мг
Локомотив
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ. Все результаты
15:20 (мск), источник: Sportmail.ru

КХЛ объявила об изменениях в правилах игры с нового сезона

Изменения в правилах проводились по результатам анализа и опроса клубов.

КХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Континентальная хоккейная лига объявила об изменениях в правилах игры, которые вступят в силу в сезоне-2024/25.

  • Вратари теперь могут выбрасывать шайбу из ловушки вперед в направлении ворот соперника. Прежде это каралось малым штрафом.
  • При исполнении буллита штрафной бросок больше не считается завершенным при касании шайбы вратарем. Если шайба продолжает двигаться в сторону ворот, исполняющий хоккеист может добить ее.

  • Вратарь может вернуться на лед после замены на четвертого полевого игрока в овертайме в любое время, а не только в паузу.

  • Скорректированы трактовки подножек — если вратарь сначала сыграл в шайбу, а потом совершил подножку, штраф не последует. Если полевой игрок сначала совершает контакт с шайбой, а затем совершает подножку, штраф также не будет наложен.

  • Арбитры будут внимательнее следить за процедурой смены игроков: команде гостей на это дается пять секунд, команде хозяев — восемь. За первое нарушение судьи вынесут предупреждение, за второе и каждое последующее — малый штраф.

Отмечается, что изменения проводились согласно стратегии развития КХЛ, направленной на повышение зрелищности и атакующей игры, на борьбу с пассивными действиями игроков и на сокращение общей длительности матчей.

Новый сезон КХЛ начнется 3 сентября — в матче-открытия сыграют действующий победитель Кубка Гагарина «Металлург» и ярославский «Локомотив».

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь