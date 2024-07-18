КХЛ объявила об изменениях в правилах игры с нового сезона

Вратари теперь могут выбрасывать шайбу из ловушки вперед в направлении ворот соперника. Прежде это каралось малым штрафом.

При исполнении буллита штрафной бросок больше не считается завершенным при касании шайбы вратарем. Если шайба продолжает двигаться в сторону ворот, исполняющий хоккеист может добить ее.

Вратарь может вернуться на лед после замены на четвертого полевого игрока в овертайме в любое время, а не только в паузу.

Скорректированы трактовки подножек — если вратарь сначала сыграл в шайбу, а потом совершил подножку, штраф не последует. Если полевой игрок сначала совершает контакт с шайбой, а затем совершает подножку, штраф также не будет наложен.