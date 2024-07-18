КХЛ объявила об изменениях в правилах игры с нового сезона
Изменения в правилах проводились по результатам анализа и опроса клубов.
Изменения в правилах проводились по результатам анализа и опроса клубов.
Континентальная хоккейная лига объявила об изменениях в правилах игры, которые вступят в силу в сезоне-2024/25.
Вратарь может вернуться на лед после замены на четвертого полевого игрока в овертайме в любое время, а не только в паузу.
Скорректированы трактовки подножек — если вратарь сначала сыграл в шайбу, а потом совершил подножку, штраф не последует. Если полевой игрок сначала совершает контакт с шайбой, а затем совершает подножку, штраф также не будет наложен.
Арбитры будут внимательнее следить за процедурой смены игроков: команде гостей на это дается пять секунд, команде хозяев — восемь. За первое нарушение судьи вынесут предупреждение, за второе и каждое последующее — малый штраф.
Отмечается, что изменения проводились согласно стратегии развития КХЛ, направленной на повышение зрелищности и атакующей игры, на борьбу с пассивными действиями игроков и на сокращение общей длительности матчей.
Новый сезон КХЛ начнется 3 сентября — в матче-открытия сыграют действующий победитель Кубка Гагарина «Металлург» и ярославский «Локомотив».