«Динамо» объявило о подписании контракта с чемпионом мира Комтуа

Как сообщается на сайте хоккейного клуба, канадский нападающий Максим Комтуа заключил контракт с московским «Динамо». Соглашение с нападающим рассчитано на один год.

«Подписание игрока такого калибра направлено на усиление атакующей линии. Комтуа является звездой, но едет в КХЛ сверхмотивированным для больших достижений и побед. Это большой мастер и профессионал, глядя на которого должна прогрессировать и наша молодежь. Хочу сказать, что подписание Макса не является заменой Никите Гусеву. Мы по‑прежнему ждем от него ответ и готовы к любым вариантам развития событий», — сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Комтуа был выбран «Анахайм Дакс» на драфте 2017 года под общим 50‑м номером. Форвард в НХЛ также играл за «Каролина Харрикейнз». Всего он провел 211 матчей в регулярных чемпионатах лиги и набрал 87 очков (38 шайб и 49 передач).

В составе сборной Канады Комтуа завоевал золото и серебро чемпионатов мира в 2021 и 2022 годах, соответственно.