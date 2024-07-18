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17:54 (мск), источник: Sportmail.ru

«Динамо» объявило о подписании контракта с чемпионом мира Комтуа

25-летний канадец продолжит карьеру в КХЛ.

Динамо М
КанадаКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщается на сайте хоккейного клуба, канадский нападающий Максим Комтуа заключил контракт с московским «Динамо». Соглашение с нападающим рассчитано на один год.

«Подписание игрока такого калибра направлено на усиление атакующей линии. Комтуа является звездой, но едет в КХЛ сверхмотивированным для больших достижений и побед. Это большой мастер и профессионал, глядя на которого должна прогрессировать и наша молодежь. Хочу сказать, что подписание Макса не является заменой Никите Гусеву. Мы по‑прежнему ждем от него ответ и готовы к любым вариантам развития событий», — сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Комтуа был выбран «Анахайм Дакс» на драфте 2017 года под общим 50‑м номером. Форвард в НХЛ также играл за «Каролина Харрикейнз». Всего он провел 211 матчей в регулярных чемпионатах лиги и набрал 87 очков (38 шайб и 49 передач).

В составе сборной Канады Комтуа завоевал золото и серебро чемпионатов мира в 2021 и 2022 годах, соответственно.

Новый сезон КХЛ начнется 3 сентября — в матче-открытия сыграют действующий победитель Кубка Гагарина «Металлург» и ярославский «Локомотив».

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