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12:15 (мск), источник: Спорт Mail

КХЛ: Когда решения носят политический характер, изменения — логичный шаг

В пресс-службе Континентальной хоккейной лиги рассказали, почему организация изъявила желание выйти из-под юрисдикции Международной федерации хоккея (ИИХФ) и Федерации хоккея России (ФХР).

КХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

25 июля 2024 года, ФХР и КХЛ расторгли договор о делегировании прав на проведение чемпионата России. Официально расторжение договора запланировано на 1 августа.

«В свете последних событий, когда национальные сборные отстранены от международных соревнований, а часть решений — в том числе и относительно клубов — носит политически мотивированный характер, эти изменения являются логичным шагом. У лиг и федераций при единстве основной задачи по развитию вида спорта есть отличающиеся подзадачи, различия в механизмах и возможностях их решения. КХЛ и ФХР нужно качественнее работать по своим задачам, чтобы взаимно помогать друг другу для решения общей цели — популяризации хоккея, притоку детей в секции, повышению уровня игроков», — цитирует пресс-службу КХЛ «Ведомости. Спорт».

25 июля Владимир Путин подписал закон о спорте, согласно которому лиги сможет проводить соревнования независимо от международных федераций.

КХЛ осталась в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получив независимость от ИИХФ и ФХР. В результате клубы лиги смогут заявлять игроков без трансферной карты.

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