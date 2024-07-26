КХЛ: Когда решения носят политический характер, изменения — логичный шаг

«В свете последних событий, когда национальные сборные отстранены от международных соревнований, а часть решений — в том числе и относительно клубов — носит политически мотивированный характер, эти изменения являются логичным шагом. У лиг и федераций при единстве основной задачи по развитию вида спорта есть отличающиеся подзадачи, различия в механизмах и возможностях их решения. КХЛ и ФХР нужно качественнее работать по своим задачам, чтобы взаимно помогать друг другу для решения общей цели — популяризации хоккея, притоку детей в секции, повышению уровня игроков», — цитирует пресс-службу КХЛ «Ведомости. Спорт».