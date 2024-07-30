«Ак Барс» расторг контракт с Евгением Свечниковым

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Отмечается, что контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Свечников вернулся в «Ак Барс» в 2023 году, его контракт был рассчитан до 2025 года. Ранее он выступал за клуб из Казани с 2013 по 2014 год.

В минувшем регулярном сезоне КХЛ 27-летний Свечников провел 31 встречу, в которых забросил восемь шайб и сделал пять результативных передач, набрав 13 очков. «Ак Барс» в прошедшем сезоне вылетел в первом раунде Кубка Гагарина после поражения в серии с екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 1−4. Свечников в плей-офф провел два матча и отметился одной заброшенной шайбой.

Евгений Свечников был выбран на драфте НХЛ клубом «Детройт Ред Уингз» в первом раунде под общим 19-м номером в 2015 году. 3 апреля 2017 года форвард дебютировал в НХЛ в составе «Детройта».

Также в НХЛ Свечников выступал за «Виннипег» и «Сан-Хосе». На его счету 172 матча в лиге, в которых он набрал 45 очков (20+25).

Свечников — старший брат Андрея Свечникова, выступающего за клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз».