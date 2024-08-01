«Динамо» объявило о продлении контракта с Никитой Гусевым

Сообщается, что контракт 32-летнего Гусева рассчитан на один сезон и носит односторонний характер.

«Никита Гусев снова с нами. Хочу поблагодарить сторону игрока за конструктивный диалог при обсуждении контракта. Учитывая, что на дворе начало августа и команда почти укомплектована, наше предложение отличалось от того, что было весной. Поэтому можно сказать, что Никита пошел на уступки, чтобы сделать нашу команду еще сильнее и побороться за главный трофей», — приводит слова спортивного директора «Динамо» Алексея Сопина пресс-служба клуба.

Никита Гусев перешел в «Динамо» летом 2023 года. В минувшем сезоне хоккеист набрал 89 очков (23 + 66) в 68 матчах регулярного чемпионата, обновив бомбардирский рекорд КХЛ.

В 2017 году Гусев в составе СКА стал обладателем Кубка Гагарина. С 2019 по 2021 год нападающий выступал в НХЛ за «Нью-Джерси» и «Флориду».

В 2018 году Гусев в составе сборной России стал олимпийским чемпионом Пхенчхана, а спустя четыре года серебряным призером Олимпиады в Пекине. В Пхенчхане Гусев набрал 12 (4+8) очков и стал лучшим бомбардиром и ассистентом турнира.