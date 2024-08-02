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16:23 (мск), источник: Спорт Mail

«Металлург» продлил контракт с главным тренером Разиным

Магнитогорский «Металлург» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Андреем Разиным.

Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК «Металлург»

Новое соглашение с 50-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2025/26.

Разин возглавил «Металлург» в апреле 2023 года. В дебютном сезоне он привел команду к победе в Кубке Гагарина, обыграв в финальной серии ярославский «Локомотив» (4−0).

Ранее Разин тренировал «Кристалл», «Ижсталь», «Автомобилист», «Югру», «Адмирал» и «Северсталь».

Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 3 сентября матчем за Кубок открытия между «Металлургом» и «Локомотивом».


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