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Плющев — о новом составе ЦСКА: Армейским духом там не пахнет

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил перспективы ЦСКА в грядущем сезоне.

Источник: РИА "Новости"

В межсезонье ЦСКА сильно обновил состав. Занимавший пост главного тренера клуба с 2021 года Сергей Федоров был отправлен в отставку. Новым главным тренером ЦСКА стал Илья Воробьев.

«Подбор игроков хорошего среднего уровня — это ещё не та команда, которая может претендовать на самые высокие места. Команда делается, а не собирается. Сумеет ли Воробьев сделать из ЦСКА ту команду, которую болельщики привыкли видеть, — большой вопрос. Потому что армейский дух — это армейский дух. А там армейским духом особенно не пахнет. Нужно по крайней мере знать историю и культуру своего клуба. И знать её настолько досконально и дышать ей, чтобы создавать что-то наподобие того, что было. Я не уверен, что Воробьёв сможет это сделать», — приводит слова Плющева «Татар-информ».

ЦСКА является многократным чемпионом страны и трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Первый матч в новом сезоне армейцы проведут со «Спартаком» 5 сентября.

Владимир Плющев возглавлял сборную России с 2002 по 2003 год. Молодежная сборная страны под его руководством в январе 2002 года выиграла золотые медали чемпионата мира. В 2013 году Плющев привел сборную Казахстана к серебряным медалям на Универсиаде в Италии.