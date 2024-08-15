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Лучший снайпер КХЛ пропустит начало нового сезона

Американский форвард «Авангарда» Рид Буше пропустит около месяца из-за травмы, полученной в предсезонном матче. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Источник: https://vk.com/fcava

«Нападающий Рид Буше прошел медицинское обследование в Минске. Восстановление форварда займет около месяца. По возвращении в Омск вместе с командой Рид будет работать с клубными реабилитологами. Желаем нашему нападающему скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Рид Буше стал лучшим снайпером КХЛ и лучший бомбардир «Авангарда». Буше набрал 78 (44+34) очков в 64 играх.

Ранее в ходе индивидуальной подготовки ахиллово сухожилие порвал Владимир Ткачев — нападающий «Авангарда» пропустит несколько месяцев. Форвард стал вторым в списке лучших бомбардиров команды в прошлом сезоне, отметившись 75 (20+55) баллами в 58 матчах.

Сезон-2024/25 «Авангард» начнет 4 сентября, команда на своей площадке сыграет против новосибирской «Сибири».

https://vk.com/video_ext.php?oid=-50270859&id=456241539&hd=2&autoplay=1