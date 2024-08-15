Лучший снайпер КХЛ пропустит начало нового сезона

«Нападающий Рид Буше прошел медицинское обследование в Минске. Восстановление форварда займет около месяца. По возвращении в Омск вместе с командой Рид будет работать с клубными реабилитологами. Желаем нашему нападающему скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.
В минувшем сезоне Рид Буше стал лучшим снайпером КХЛ и лучший бомбардир «Авангарда». Буше набрал 78 (44+34) очков в 64 играх.
Ранее в ходе индивидуальной подготовки ахиллово сухожилие порвал Владимир Ткачев — нападающий «Авангарда» пропустит несколько месяцев. Форвард стал вторым в списке лучших бомбардиров команды в прошлом сезоне, отметившись 75 (20+55) баллами в 58 матчах.
Сезон-2024/25 «Авангард» начнет 4 сентября, команда на своей площадке сыграет против новосибирской «Сибири».
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