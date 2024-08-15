Лучший снайпер КХЛ пропустит начало нового сезона

«Нападающий Рид Буше прошел медицинское обследование в Минске. Восстановление форварда займет около месяца. По возвращении в Омск вместе с командой Рид будет работать с клубными реабилитологами. Желаем нашему нападающему скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.