Тренер «Динамо» потребовал от КХЛ вернуть прежние правила игры

"Мне не нравится, и что в прошлом году сделали, когда запретили останавливаться за воротами. Сейчас в МХЛ тестируют правила, запрещающие в овертайме возвращаться назад. Объясните мне, ради чего каждый год мы все меняем. Я не могу этого понять. Честно, я даже не знаю, и не только я один, правильно мы берем просмотры или неправильно. Потому что правила меняются настолько часто, что за этим нельзя уследить.