Тренер «Динамо» потребовал от КХЛ вернуть прежние правила игры

15 августа КХЛ изменила правило начисления очков в овертаймах при замене вратаря. Теперь в случае, если команда в овертайме заменит вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч ноль очков.
«Если меня кто-то услышит, то я хочу обратиться к лиге. Пожалуйста, верните назад правила, по которым мы играли. Почему в НХЛ их никто не меняет? Зачем мы каждый год всё меняем?! Мы не успеваем даже тренировочный процесс перестроить. Верните все на место. Там люди играют в хороший хоккей. Пожалуйста, не надо больше менять правила! Так невозможно», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».
"Мне не нравится, и что в прошлом году сделали, когда запретили останавливаться за воротами. Сейчас в МХЛ тестируют правила, запрещающие в овертайме возвращаться назад. Объясните мне, ради чего каждый год мы все меняем. Я не могу этого понять. Честно, я даже не знаю, и не только я один, правильно мы берем просмотры или неправильно. Потому что правила меняются настолько часто, что за этим нельзя уследить.
Что касается конкретно того правила, о котором вы меня спросили, то НХЛ существует 100 лет, и это правило давно там в силе. Если в овертайме меняешь вратаря и получаешь в пустые ворота, то лишаешься очка. Мы терпели два года. Как только все поняли, как играть при такой системе, взяли и все поменяли«, — добавил главный тренер “Динамо”.
53-летний Алексей Кудашов возглавляет «Динамо» с 2021 года. Во время карьеры хоккеиста он играл за клуб и в составе бело-голубых становился чемпионом России в 2000 году.