Нападающий Петр Хохряков вернулся в «Салават Юлаев»

34-летний нападающий выступал за «Салават Юлаев» с 2018-го по 2022 год. В составе команды из Уфы Хохряков стал бронзовым призером КХЛ в сезоне-2018/2019.
В минувшем сезоне Хохряков выступал за хабаровский «Амур» и принял участие лишь в 12 матчах, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. В октябре Хохряков получил травму и выбыл до конца сезона.
Петр Хохряков воспитанник нижнекамского «Нефтехимика», за который выступал с 2008 по 2015 год. В сезоне-2014/15 Хохряков стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. Также в КХЛ форвард выступал за челябинский «Трактор» и омский «Авангард».
Всего за карьеру в КХЛ нападающий провел 700 матчей, набрав 180 (85+95) очков при показателе полезности — «-26».
В 2009 году в составе сборной России игрок стал победителем зимней Универсиады, обыграв в финальном матче Канаду.