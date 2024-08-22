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Нападающий Петр Хохряков вернулся в «Салават Юлаев»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» подписал однолетнее соглашение с форвардом Петром Хохряковым, сообщает пресс-служба уфимцев.

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

34-летний нападающий выступал за «Салават Юлаев» с 2018-го по 2022 год. В составе команды из Уфы Хохряков стал бронзовым призером КХЛ в сезоне-2018/2019.

В минувшем сезоне Хохряков выступал за хабаровский «Амур» и принял участие лишь в 12 матчах, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. В октябре Хохряков получил травму и выбыл до конца сезона.

Петр Хохряков воспитанник нижнекамского «Нефтехимика», за который выступал с 2008 по 2015 год. В сезоне-2014/15 Хохряков стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. Также в КХЛ форвард выступал за челябинский «Трактор» и омский «Авангард».

Всего за карьеру в КХЛ нападающий провел 700 матчей, набрав 180 (85+95) очков при показателе полезности — «-26».

В 2009 году в составе сборной России игрок стал победителем зимней Универсиады, обыграв в финальном матче Канаду.