СКА поднял баннер Кубка Стэнли в Ледовом на презентации Кузнецова

В марте этого года «Вашингтон», за который Кузнецов выступал с 2014 года, обменял его в «Каролину». После завершения сезона 32‑летний нападающий прошел через драфт отказов и расторг контракт с клубом, получив статус неограниченно свободного агента. После этого Кузнецов подписал четырехлетний контракт со СКА.