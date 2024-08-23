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«Барыс» подписал контракты с двумя обладателями Кубка Гагарина

Состав казахстанского клуба КХЛ пополнили форвард Антон Бурдасов и защитник Виктор Антипин.

Источник: ХК "Барыс"

Как сообщается в официальном Telegram-канале казахстанского клуба, нападающие Антон Бурдасов и защитник Виктор Антипин подписали контракты с «Барысом». Односторонние соглашения рассчитаны на один сезон.

Бурдасов в разное время выступал за различные команды КХЛ, такие как ЦСКА, «Салават Юлаев» и СКА, в составе которого он выигрывал Кубок Гагарина. Последние два года он был одним из лидеров «Трактора». В минувшем сезоне за 56 матчей регулярного чемпионата нападающий заработал 36 (19+17) баллов. В 14 встречах плей-офф на счету хоккеиста 8 (4+4) очков.

За плечами Виктора Антипина более 700 матчей в Континентальной хоккейной лиге, победа в Кубке Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга», серебряная и две бронзовых медали на чемпионате мира в элитном дивизионе. В сезоне 2017−18 Виктор сыграл 47 матчей в составе «Баффало» в НХЛ (0+10).

В прошедшем сезоне Антипин выступал за «Трактор». На его счету 17 (4+13) баллов в 55 встречах регулярного чемпионата КХЛ и 3 (1+2) балла в 14 играх Кубка Гагарина.