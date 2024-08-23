«Барыс» подписал контракты с двумя обладателями Кубка Гагарина

Бурдасов в разное время выступал за различные команды КХЛ, такие как ЦСКА, «Салават Юлаев» и СКА, в составе которого он выигрывал Кубок Гагарина. Последние два года он был одним из лидеров «Трактора». В минувшем сезоне за 56 матчей регулярного чемпионата нападающий заработал 36 (19+17) баллов. В 14 встречах плей-офф на счету хоккеиста 8 (4+4) очков.