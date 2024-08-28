Заслуженный тренер РФ — о КХЛ: Какой-то уголовный кодекс

15 августа КХЛ изменила правило начисления очков в овертаймах при замене вратаря. Теперь в случае, если команда в овертайме заменит вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч ноль очков.
«Новое правило мне непонятно, как можно отнимать у команды заработанный тремя периодами и трудом гарантированный балл? Это не правило, а какой-то уголовный кодекс! Но решение принято, будем его выполнять», — приводит слова Новикова Russia-Hockey.
Ранее главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов и президент лиги Алексей Морозов заявили, что все новые правила направлены на увеличение интенсивности и зрелищности игры.
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги начнется матчем действующего обладателя Кубка Гагарина магнитогорского «Металлурга» против «Локомотива» из Ярославля. Игра состоится 3 сентября.
70-летний Новиков ранее возглавлял новокузнецкий «Металлург», «Крылья Советов», «Ладу», а также работал ассистентом главного тренера в ряде ведущих хоккейных клубов России.