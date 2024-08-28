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Заслуженный тренер РФ — о КХЛ: Какой-то уголовный кодекс

Заслуженный тренер России Юрий Новиков раскритиковал новое правило КХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

15 августа КХЛ изменила правило начисления очков в овертаймах при замене вратаря. Теперь в случае, если команда в овертайме заменит вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч ноль очков.

«Новое правило мне непонятно, как можно отнимать у команды заработанный тремя периодами и трудом гарантированный балл? Это не правило, а какой-то уголовный кодекс! Но решение принято, будем его выполнять», — приводит слова Новикова Russia-Hockey.

Ранее главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов и президент лиги Алексей Морозов заявили, что все новые правила направлены на увеличение интенсивности и зрелищности игры.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги начнется матчем действующего обладателя Кубка Гагарина магнитогорского «Металлурга» против «Локомотива» из Ярославля. Игра состоится 3 сентября.

70-летний Новиков ранее возглавлял новокузнецкий «Металлург», «Крылья Советов», «Ладу», а также работал ассистентом главного тренера в ряде ведущих хоккейных клубов России.