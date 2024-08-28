Заслуженный тренер РФ — о КХЛ: Какой-то уголовный кодекс

15 августа КХЛ изменила правило начисления очков в овертаймах при замене вратаря. Теперь в случае, если команда в овертайме заменит вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч ноль очков.