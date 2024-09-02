95 тысяч болельщиков пришли на презентацию «Ак Барса»: видео

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, 95 тысяч болельщиков пришли на презентацию «Ак Барса» в Альметьевске. В городе отмечался День нефтяника, а главной звездой концерта, состоявшегося после ухода хоккеистов со сцены, был популярный певец Сергей Лазарев.