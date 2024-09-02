95 тысяч болельщиков пришли на презентацию «Ак Барса»: видео

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, 95 тысяч болельщиков пришли на презентацию «Ак Барса» в Альметьевске. В городе отмечался День нефтяника, а главной звездой концерта, состоявшегося после ухода хоккеистов со сцены, был популярный певец Сергей Лазарев.
В ходе мероприятия были представлены четыре хоккеиста, пополнившие в межсезонье состав казанского клуба. Летом «барсы» подписали защитника Альберта Яруллина, а также форвардов Ника Петана, Александра Барабанова, Егора Коршкова и Егора Бабенко.
Вместе с «Ак Барсом» на сцену в полном составе вышел и «Нефтяник» — действующий обладатель Кубка Петрова. Состав альметьевской команды также презентовали болельщикам и жителям города.
В прошлом сезоне «Ак Барс» в первом раунде Кубка Гагарина уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в серии из пяти матчей.
Новый сезон казанский клуб начнет матчем с принципиальным соперником «Салаватом Юлаевым». Встреча пройдет в Уфе 5 сентября.