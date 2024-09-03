Капитаном нижегородского «Торпедо» назначен олимпийский чемпион

Как сообщается в Telegram-канале клуба, олимпийский чемпион Вячеслав Войнов назначен капитаном нижегородского «Торпедо». Ассистентами капитана будут Даниил Бокун и Максим Летунов.
Ранее Войнов играл за челябинский «Трактор», петербургский СКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина, омский «Авангард» и московское «Динамо». В Национальной хоккейной лиге он выступал за «Лос-Анджелес Кингз», с которым дважды завоевал Кубок Стэнли.
В составе сборной России Вячеслав Войнов выиграл золото на Олимпиаде в Пхенчхане 2018 года и стал финалистом Игр в Пекине в 2022 году.
4 сентября «Торпедо» стартует в новом сезоне КХЛ игрой с череповецкой «Северсталью».