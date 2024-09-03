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Капитаном нижегородского «Торпедо» назначен олимпийский чемпион

34-летний Вячеслав Войнов этим летом перешел в «Торпедо» из казанского «Ак Барса».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщается в Telegram-канале клуба, олимпийский чемпион Вячеслав Войнов назначен капитаном нижегородского «Торпедо». Ассистентами капитана будут Даниил Бокун и Максим Летунов.

Ранее Войнов играл за челябинский «Трактор», петербургский СКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина, омский «Авангард» и московское «Динамо». В Национальной хоккейной лиге он выступал за «Лос-Анджелес Кингз», с которым дважды завоевал Кубок Стэнли.

В составе сборной России Вячеслав Войнов выиграл золото на Олимпиаде в Пхенчхане 2018 года и стал финалистом Игр в Пекине в 2022 году.

4 сентября «Торпедо» стартует в новом сезоне КХЛ игрой с череповецкой «Северсталью».