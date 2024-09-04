Генменеджер «Ак Барса»: План по новичкам выполнен не полностью

«План, который мы составили по новичкам в межсезонье, выполнили не полностью. Были несколько игроков, которых мы хотели видеть у себя, но по разным причинам подписать их не удалось. Да, у нас действительно под потолком есть деньги как минимум на одного игрока, есть свободные легионерские позиции. В этом плане мы не торопимся, понимая, что есть вертикаль в виде молодых игроков», — приводит слова Валиуллина «Бизнес Online».