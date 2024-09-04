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Генменеджер «Ак Барса»: План по новичкам выполнен не полностью

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о трансферах клуба в межсезонье.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Ак Барс"

Летом «барсы» подписали защитника Альберта Яруллина, а также форвардов Ника Петана, Александра Барабанова, Егора Коршкова и Егора Бабенко.

«План, который мы составили по новичкам в межсезонье, выполнили не полностью. Были несколько игроков, которых мы хотели видеть у себя, но по разным причинам подписать их не удалось. Да, у нас действительно под потолком есть деньги как минимум на одного игрока, есть свободные легионерские позиции. В этом плане мы не торопимся, понимая, что есть вертикаль в виде молодых игроков», — приводит слова Валиуллина «Бизнес Online».

Новый сезон казанский клуб начнет матчем с принципиальным соперником «Салаватом Юлаевым». Встреча пройдет в Уфе 5 сентября.