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КХЛ планирует провести матч в Ташкенте

В Ташкенте запланировано провести матч КЛ между «Спартаком» и минским «Динамо».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Софья Сандурская/ТАСС

Как сообщил вице-президент КХЛ Валерий Каменский, игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и минским «Динамо» может состояться в Ташкенте.

«Мы планируем провести матч с минским “Динамо” в Ташкенте. Стадион там красивый, болельщики там любят “Спартак”. Вероятность проведения игры, если не будет ничего такого экстра, очень высокая», — заявил Каменский.

«Мы прорабатываем этот вопрос, не все так быстро идет, у нас есть время. Клубы уже готовы к этому, разговоры уже с ними проводили», — прокомментировал ситуацию президент КХЛ Алексей Морозов.

Матч должен состояться 22 декабря, хозяином игры будет «Динамо». В начале декабря 2023 года Морозов рассказал, что матч в Ташкенте не удалось провести, так как арена в столице Узбекистана не соответствовала всем требованиям технического регламента лиги.

В последний раз вынесенный матч КХЛ прошел 3 декабря 2021 года в Дубае. Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» со счетом 3:1.