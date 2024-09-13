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В топ-50 самых дорогих игроков КХЛ вошел лишь один хоккеист СКА

Нападающий СКА Сергей Толчинский стал единственным хоккеистом петербургской команды, вошедшим в топ-50 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК СКА

29-летний нападающий занимает 11-е место с годовой зарплатой 77 млн рублей.

Новичок армейцев Евгений Кузнецов зарабатывает 50 млн рублей в год. Он делит
места с 66 по 91-е вместе с одноклубниками Михаилом Воробьевым, Михаилом Григоренко, Никитой Зайцевым, Александром Никишиным, Никитой Серебряковым и Маратом Хайруллиным.

Ранее сообщалось, что в контракте Кузнецова предусмотрены различные личные и командные бонусы, которые могут доходить до одного миллиарда рублей. Эти выплаты не учитываются под потолком зарплат.

СКА проиграл три из четырех матчей на старте регулярного чемпионата КХЛ и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 15 сентября, армейцы дома сыграют с тольяттинской «Ладой». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.