В топ-50 самых дорогих игроков КХЛ вошел лишь один хоккеист СКА

29-летний нападающий занимает 11-е место с годовой зарплатой 77 млн рублей.
Новичок армейцев Евгений Кузнецов зарабатывает 50 млн рублей в год. Он делит
места с 66 по 91-е вместе с одноклубниками Михаилом Воробьевым, Михаилом Григоренко, Никитой Зайцевым, Александром Никишиным, Никитой Серебряковым и Маратом Хайруллиным.
Ранее сообщалось, что в контракте Кузнецова предусмотрены различные личные и командные бонусы, которые могут доходить до одного миллиарда рублей. Эти выплаты не учитываются под потолком зарплат.
СКА проиграл три из четырех матчей на старте регулярного чемпионата КХЛ и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 15 сентября, армейцы дома сыграют с тольяттинской «Ладой». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.