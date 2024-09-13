В ЦСКА назвали игрока, которого клуб хотел подписать, но не смог

«Никаких разочарований в плане подписаний, совершенно. Единственное, мы очень хотели подписать игрока минского “Динамо” Волкова, но регламент нам не позволил это сделать. Он под контрактом, а с руководителем минского клуба договориться не удалось. Это единственный момент, который в нашей селекционной работе не сработал. Мы всё равно развиваемся и идём дальше», — приводит слова Есмантовича «Советский спорт».