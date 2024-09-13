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В ЦСКА назвали игрока, которого клуб хотел подписать, но не смог

Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о сорвавшемся переходе нападающего Александра Волкова из минского «Динамо».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович подтвердил интерес армейского клуба к российскому форварду минского «Динамо» Александру Волкову.

«Никаких разочарований в плане подписаний, совершенно. Единственное, мы очень хотели подписать игрока минского “Динамо” Волкова, но регламент нам не позволил это сделать. Он под контрактом, а с руководителем минского клуба договориться не удалось. Это единственный момент, который в нашей селекционной работе не сработал. Мы всё равно развиваемся и идём дальше», — приводит слова Есмантовича «Советский спорт».

Волков выступает в «Динамо» с прошлого года после обмена из СКА. В 77 матчах за «зубров» он оформил 21+26 по системе «гол+пас» при показателе полезности «+9». Соглашение российского хоккеиста с минским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

27-летний крайний нападающий является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».