«Адмирал» одержал крупнейшую победу в своей истории в КХЛ

Для «Адмирала» победа.стала крупнейшей в истории выступлений в КХЛ. В 2015 году владивостокский клуб побеждал «Амур» со счетом 6:0. Также «Адмирал» во второй раз в истории забросил семь шайб в одном матче КХЛ. Впервые это случилось 17 декабря 2016 года в матче с «Нефтехимиком» (7:5).