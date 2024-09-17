«Адмирал» одержал крупнейшую победу в своей истории в КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Егор Петухов (5-я минута), Либор Шулак (6, 23), Павел Шэн (39), Артем Николаев (40), Джек Родевальд (42) и Степан Старков (54). У проигравших отличился Брэндон Ип (17).
У хозяев три результативные передачи сделал Даниил Гутик, также 3 (1+2) очка набрал Павел Шэн. По 2 очка на счету Марио Грмана, Джека Родвальд, Степана Старкова, Джованни Фьоре и Либора Шулака.
Для «Адмирала» победа.стала крупнейшей в истории выступлений в КХЛ. В 2015 году владивостокский клуб побеждал «Амур» со счетом 6:0. Также «Адмирал» во второй раз в истории забросил семь шайб в одном матче КХЛ. Впервые это случилось 17 декабря 2016 года в матче с «Нефтехимиком» (7:5).
«Адмирал» набрал пять очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Куньлунь» с шесть очками расположился на пятой строчке на Западе. В следующем матче «Адмирал» 20 сентября примет московское «Динамо», «Куньлунь» днем ранее в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью».