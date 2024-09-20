Райан Спунер вернулся в омский «Авангард»

Омский клуб подписал с 32-летним хоккеистом однолетний контракт. Канадец выступал за «Авангард» в прошлом сезоне и покинул клуб в межсезонье в качестве неограниченно свободного агента. Сообщалось, что игроком интересовался «Металлург».
«Спунера мы хорошо знаем, его атакующий потенциал известен — 67 очков и приз “Лучшая тройка” по итогам сезона 2023/24 говорят сами за себя. Райан добавит команде вариативности в нападении, а также при розыгрыше большинства. Он знаком практически со всеми в коллективе, знает и понимает требования тренерского штаба, так что влиться должен максимально быстро», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
В прошлом сезоне Спунер провел за «Авангард» 75 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав в них 67 (24+43) очков при показателе полезности «+12». Ранее канадец выступал в КХЛ за минское «Динамо» и «Автомобилист».
«Авангард» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Сегодня омичи дома сыграют с «Автомобилистом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.