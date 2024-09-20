«Динамо» потерпело пятое поражение в семи матчах КХЛ

Напомним, в прошлом сезоне «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата и выиграло Кубок континента. А нападающий Никита Гусев был признан самым ценным игроком регулярки. Гусев в 68 матчах сезона набрал 89 очков (23 заброшенные шайбы + 66 результативных передач) и обновил рекорд лиги по очкам за сезон. Во втором раунде плей-офф столичная команда проиграла челябинскому «Трактору» со счетом 0−4 в серии.