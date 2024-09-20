«Динамо» потерпело пятое поражение в семи матчах КХЛ

В составе победителей забитыми шайбами отметились Георгий Солянников (7-я минута), Егор Петухов (22), Павел Шэн (43) и Степан Старков (46). У бело-голубых отличился Максим Комтуа (6).
Для «Динамо» это поражение стало пятым в семи матчах регулярного чемпионата КХЛ. Команда с 4 очками располагается на 10-м месте в Западной конференции. «Адмирал» поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала 7 очков в пяти матчах.
В следующем матче «Адмирал» примет ЦСКА 22 сентября, «Динамо» в этот же день на выезде сыграет с хабаровским «Амуром».
Напомним, в прошлом сезоне «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата и выиграло Кубок континента. А нападающий Никита Гусев был признан самым ценным игроком регулярки. Гусев в 68 матчах сезона набрал 89 очков (23 заброшенные шайбы + 66 результативных передач) и обновил рекорд лиги по очкам за сезон. Во втором раунде плей-офф столичная команда проиграла челябинскому «Трактору» со счетом 0−4 в серии.