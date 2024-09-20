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«Динамо» потерпело пятое поражение в семи матчах КХЛ

Московское «Динамо» на выезде уступило «Адмиралу» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В составе победителей забитыми шайбами отметились Георгий Солянников (7-я минута), Егор Петухов (22), Павел Шэн (43) и Степан Старков (46). У бело-голубых отличился Максим Комтуа (6).

Для «Динамо» это поражение стало пятым в семи матчах регулярного чемпионата КХЛ. Команда с 4 очками располагается на 10-м месте в Западной конференции. «Адмирал» поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала 7 очков в пяти матчах.

В следующем матче «Адмирал» примет ЦСКА 22 сентября, «Динамо» в этот же день на выезде сыграет с хабаровским «Амуром».

Напомним, в прошлом сезоне «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата и выиграло Кубок континента. А нападающий Никита Гусев был признан самым ценным игроком регулярки. Гусев в 68 матчах сезона набрал 89 очков (23 заброшенные шайбы + 66 результативных передач) и обновил рекорд лиги по очкам за сезон. Во втором раунде плей-офф столичная команда проиграла челябинскому «Трактору» со счетом 0−4 в серии.

Адмирал
4:1
1:1, 1:0, 2:0
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
20.09.2024, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Алексей Кудашов
Вратари
Василий Демченко
Хантер Миска
1-й период
03:37
Иван Муранов
05:04
Эрик О`Делл
05:21
Максим Комтуа
(Игорь Ожиганов, Кирилл Готовец)
06:28
Георгий Солянников
(Даниил Гутик)
18:33
Артем Ильенко
2-й период
21:38
Никита Гусев
21:55
Егор Петухов
(Георгий Солянников, Даниил Гутик)
22:15
Эрик О`Делл
25:02
Аркадий Шестаков
27:13
Александр Шепелев
27:13
Даниил Пыленков
27:44
Марио Грман
30:14
Эрик О`Делл
31:15
Павел Шэн
31:15
Седрик Пакетт
33:04
Кирилл Готовец
3-й период
42:05
Дмитрий Рашевский
42:54
Павел Шэн
(Даниил Гутик, Степан Старков)
45:47
Степан Старков
47:12
Максим Комтуа
50:37
Марио Грман
51:53
Аркадий Шестаков
Овертайм
60:00
Леонид Метальников
Статистика
16
Штрафное время
23
0
Игра в большинстве
0
3
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Раводин
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо М
КХЛ: таблица и календарь