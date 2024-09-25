Вратарь «Авангарда» снялся в ролике о защите от мошенников: видео

— «Я отбил, и ты отбей звонки с неизвестных номеров! Не дай обмануть себя мошенникам»! К этому всех омичей призывает вратарь ХК «Авангард» Илья Проскуряков! Омское отделение Банка России напоминает: если неизвестные говорят с вами о деньгах — сразу кладите трубку!, — говорится в сообщении на странице Минцифры Омской области в VK.
Ранее «Авангард» проиграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:4. Для клуба из Омска это поражение стало пятым подряд. «Авангард» опустился на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Омичи не могут забить в равных составах на протяжении 14 периодов или 304 игровых минут. Единственная шайба в матче против СКА была заброшена нападающим Алексеем Макеевым в большинстве «5 на 3».
37-летний Проскуряков перешел в «Авангард» из «Трактора» в 2023 году. В текущем сезоне голкипер провел за клуб две игры, в которых пропустил три шайбы.