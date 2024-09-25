Бывший тренер ЦСКА возглавил астанинский «Барыс»

Последним местом работы Буцаева был подмосковный «Витязь», который он покинул в апреле 2023 года. Также специалист успел поработать в ЦСКА, «Сочи» и «Нефтехимике». Всего на счету Буцаева 202 победы в 438 матчах в КХЛ.