Бывший тренер ЦСКА возглавил астанинский «Барыс»

Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2024/25. Он сменил в этой должности Дэвида Немировски, который покинул команду после шести поражений в семи стартовых матчах нового регулярного чемпионата.
В тренерский штаб Буцаева войдут Евгений Королев, который успел отработать одну игру в качестве и.о. главного тренера, а также Талгат Жайлауов, Олег Ромашко, Андрей Шаянов, Кирилл Легчаков и Сергей Тамбулов.
Последним местом работы Буцаева был подмосковный «Витязь», который он покинул в апреле 2023 года. Также специалист успел поработать в ЦСКА, «Сочи» и «Нефтехимике». Всего на счету Буцаева 202 победы в 438 матчах в КХЛ.
«Барыс» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В четверг, 26 сентября, клуб из Астаны дома сыграет против «Сочи». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.