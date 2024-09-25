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Бывший тренер ЦСКА возглавил астанинский «Барыс»

«Барыс» объявил о назначении Вячеслава Буцаева на пост главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Барыс"

Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2024/25. Он сменил в этой должности Дэвида Немировски, который покинул команду после шести поражений в семи стартовых матчах нового регулярного чемпионата.

В тренерский штаб Буцаева войдут Евгений Королев, который успел отработать одну игру в качестве и.о. главного тренера, а также Талгат Жайлауов, Олег Ромашко, Андрей Шаянов, Кирилл Легчаков и Сергей Тамбулов.

Последним местом работы Буцаева был подмосковный «Витязь», который он покинул в апреле 2023 года. Также специалист успел поработать в ЦСКА, «Сочи» и «Нефтехимике». Всего на счету Буцаева 202 победы в 438 матчах в КХЛ.

«Барыс» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В четверг, 26 сентября, клуб из Астаны дома сыграет против «Сочи». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

Барыс
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