Евгений Кузнецов вернулся в состав СКА после травмы

32-летний нападающий повредил плечо 27 сентября в домашнем матче с «Северсталью» (8:5). Он покинул лед в середине первого периода и больше не возвращался в игру. Первоначальные сроки восстановления Кузнецова составляли два месяца.
«Женя Кузнецов возвращается в игру! Как я и говорил, изначальные сроки восстановления Евгения Кузнецова удалось значительно сократить. Уже завтра он сыграет с минским “Динамо”. Такое феноменально быстрое возвращение нападающего стало возможным благодаря отличной работе нашего медицинского штаба, реабилитологов, диетологов. Благодарю всех врачей и массажистов за их труд!
Высочайший уровень профессионализма показал и сам Евгений Кузнецов, который максимально чётко выполнял все пожелания врачей, усердно занимался в зале и на льду и восстановил кондиции в кратчайшие сроки. Ждём Женю в “Ледовом” уже в четверг!» — написал Ротенберг.
Минувшим летом Кузнецов покинул НХЛ и подписал четырехлетний контракт со СКА. Сообщалось, что в его контракте предусмотрены различные личные и командные бонусы, которые могут доходить до одного миллиарда рублей. В девяти матчах за СКА Кузнецов забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи.
СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять очков. В четверг, 10 октября, СКА сыграет дома против минского «Динамо». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.