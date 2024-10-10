КХЛ объявила о проведении вынесенного матча в Ташкенте

Встреча состоится 22 декабря на «Хумо Арене», которая вмещает 12 тыс. зрителей.
Узбекистан станет 16-й страной, в которой пройдут матчи КХЛ, а Ташкент — 49-м городом.
«Мы рады объявить о возвращении проекта KHL World Games. Уверен, матч в Ташкенте пройдет на высоком уровне, соответствующем нашим стандартам, привлечет новых болельщиков. Отдельно хочу поблагодарить минское “Динамо” и “Спартак”, которые будут представлять КХЛ в новой для нас стране — Узбекистане», — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
Проект KHL World Games был запущен в 2018 году. В рамках проекта проводились вынесенные игры регулярного чемпионата в Вене, Цюрихе, Таллине и Давосе. Последний вынесенный матч КХЛ проходил в декабре 2021 года в Дубае. Тогда матч между «Авангардом» и «Ак Барсом» (1:3) собрал на трибунах чуть более пяти тысяч зрителей.
В конце 2018 года в Узбекистане был создан хоккейный клуб «Хумо», который должен был войти в КХЛ в 2022 году. Клуб из Ташкента выступал в ВХЛ в сезоне-2019/20 и вышел в плей-офф, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Сейчас «Хумо» выступает в чемпионате Казахстана.