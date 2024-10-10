КХЛ объявила о проведении вынесенного матча в Ташкенте

В конце 2018 года в Узбекистане был создан хоккейный клуб «Хумо», который должен был войти в КХЛ в 2022 году. Клуб из Ташкента выступал в ВХЛ в сезоне-2019/20 и вышел в плей-офф, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Сейчас «Хумо» выступает в чемпионате Казахстана.