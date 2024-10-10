Харрисбург
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КХЛ объявила о проведении вынесенного матча в Ташкенте

Минское «Динамо» и московский «Спартак» сыграют в Ташкенте в вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Встреча состоится 22 декабря на «Хумо Арене», которая вмещает 12 тыс. зрителей.
Узбекистан станет 16-й страной, в которой пройдут матчи КХЛ, а Ташкент — 49-м городом.

«Мы рады объявить о возвращении проекта KHL World Games. Уверен, матч в Ташкенте пройдет на высоком уровне, соответствующем нашим стандартам, привлечет новых болельщиков. Отдельно хочу поблагодарить минское “Динамо” и “Спартак”, которые будут представлять КХЛ в новой для нас стране — Узбекистане», — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Проект KHL World Games был запущен в 2018 году. В рамках проекта проводились вынесенные игры регулярного чемпионата в Вене, Цюрихе, Таллине и Давосе. Последний вынесенный матч КХЛ проходил в декабре 2021 года в Дубае. Тогда матч между «Авангардом» и «Ак Барсом» (1:3) собрал на трибунах чуть более пяти тысяч зрителей.

В конце 2018 года в Узбекистане был создан хоккейный клуб «Хумо», который должен был войти в КХЛ в 2022 году. Клуб из Ташкента выступал в ВХЛ в сезоне-2019/20 и вышел в плей-офф, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Сейчас «Хумо» выступает в чемпионате Казахстана.

Спартак
Динамо Мн
КХЛ: таблица и календарь