Американский игрок КХЛ восхитился русской кухней

31-летний форвард перешел в «Ладу» в июле этого года. На его счету 14 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 3 (1+2) очка. В США Греко большую часть карьеру провел в АХЛ, где провел в общей сложности 360 матчей и набрал 235 (109+126) очков. Также на его счету два проведенных матча в НХЛ.