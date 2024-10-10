Американский игрок КХЛ восхитился русской кухней

Энтони Греко признался, что его удивило, насколько хорошая в России кухня.
«Я довольно избирательный едок, мне не нравится большое количество приправ и соусов. Но еда здесь — одна из лучших, что я ел в своей жизни! Для меня это было большим сюрпризом», — цитирует Греко «Чемпионат».
Ранее Греко рассказал о культурном шоке после переезда в Россию. Спортсмен заявил, что его удивили многие российские вещи.
31-летний форвард перешел в «Ладу» в июле этого года. На его счету 14 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 3 (1+2) очка. В США Греко большую часть карьеру провел в АХЛ, где провел в общей сложности 360 матчей и набрал 235 (109+126) очков. Также на его счету два проведенных матча в НХЛ.