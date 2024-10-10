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18-летний форвард «Торпедо» забил в пятом матче КХЛ подряд

Никита Артамонов отличился голом в матче против магнитогорского «Металлурга» в регулярном чемпионате КХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Никита Артамонов поразил ворота «Магнитки» на 14-й минуте встречи, а позднее отметился двумя результативными передачами.

18-летний форвард забросил шайбу в 5-м подряд матче турнира и продлил серию результативных игр до 8. Сейчас на счету нападающего нижегородской команды 16 очков (8+8).

Артамонов — воспитанник нижнекамского «Нефтехимика». Нападающий дебютировал в КХЛ 20 февраля 2023 года, в гостевом матче против ЦСКА (3:8) проведя единственную игру в лиге в сезоне. В минувшем сезоне Никита провел 54 игры, в которых набрал 23 очка (7+16).

Торпедо
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