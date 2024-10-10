18-летний форвард «Торпедо» забил в пятом матче КХЛ подряд

Никита Артамонов поразил ворота «Магнитки» на 14-й минуте встречи, а позднее отметился двумя результативными передачами.
18-летний форвард забросил шайбу в 5-м подряд матче турнира и продлил серию результативных игр до 8. Сейчас на счету нападающего нижегородской команды 16 очков (8+8).
Артамонов — воспитанник нижнекамского «Нефтехимика». Нападающий дебютировал в КХЛ 20 февраля 2023 года, в гостевом матче против ЦСКА (3:8) проведя единственную игру в лиге в сезоне. В минувшем сезоне Никита провел 54 игры, в которых набрал 23 очка (7+16).