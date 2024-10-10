18-летний форвард «Торпедо» забил в пятом матче КХЛ подряд

Артамонов — воспитанник нижнекамского «Нефтехимика». Нападающий дебютировал в КХЛ 20 февраля 2023 года, в гостевом матче против ЦСКА (3:8) проведя единственную игру в лиге в сезоне. В минувшем сезоне Никита провел 54 игры, в которых набрал 23 очка (7+16).