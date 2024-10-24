Роман Ротенберг сравнил журналиста с Христо Стоичковым

Один из журналистов во время пресс-конференции сравнил игру СКА с «Барселоной» времен Йохана Кройффа, отметив, что проводником его идей на поле был болгарский нападающий Христо Стоичков.
«Болгарина у нас нет. Игроки делают тренера. У нас все — проводники тренерских идей, каждый игрок. Это командная игра. И даже Христо Стоичков, который был замечательным игроком, — я помню, как он забивал в сетку соперников в каждой игре мощнейшими ударами с левой. Но я уверен, что и у нас, и в “Барселоне” каждый игрок был проводником идей тренера. В хоккее можно победить только командой», — сказал Ротенберг.
После этого Ротенберг отметил внешнее сходство журналиста, задавшего вопрос, с самим Стоичковым. Ранее главный тренер СКА в оценках игры своей команды неоднократно проводил аналогии с футболом, упоминая Жозе Моуриньо, Алекса Фергюсона и Уле Гуннара Сульшера.
Христо Стоичков выступал за «Барселону» с небольшим перерывом с 1990 по 1998 год. Он пять раз выигрывал с каталонцами Ла Лигу, четыре раза побеждал в Кубке Испании, выиграл Лигу чемпионов и Кубок обладателей кубков. В 1994 году он стал обладателем «Золотого мяча».
СКА одержал пять побед подряд и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ. Армейцы лидируют в лиге по количеству заброшенных шайб — 79. В пятницу, 25 октября, СКА на выезде сыграет с московским «Спартаком». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.