Роман Ротенберг сравнил журналиста с Христо Стоичковым

«Болгарина у нас нет. Игроки делают тренера. У нас все — проводники тренерских идей, каждый игрок. Это командная игра. И даже Христо Стоичков, который был замечательным игроком, — я помню, как он забивал в сетку соперников в каждой игре мощнейшими ударами с левой. Но я уверен, что и у нас, и в “Барселоне” каждый игрок был проводником идей тренера. В хоккее можно победить только командой», — сказал Ротенберг.