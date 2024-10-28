Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клуб КХЛ уволил главного тренера после 15 поражений в 20 матчах

Генеральный директор «Амур» Евгений Лугин объяснил увольнение главного тренера Андрея Мартемьянова отсутствием улучшения в игре команды в последних матчах.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщила пресс-служба клуба, хабаровский «Амур», проигравший восемь из девяти последних матчей в КХЛ, досрочно расторг контракт с главным тренером Андреем Мартемьяновым по соглашению сторон.

«Андрей Мартемьянов — очень квалифицированный специалист, дважды выводивший нашу команду в плей‑офф. Однако в нынешней ситуации стало очевидно, что мы оказались в тупике. Имея сильных игроков в составе, без каких‑либо проблем в обеспечении команды всем необходимым, “Амур” находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. Причем последние три матча не показали никаких признаков улучшения, свет в конце тоннеля мы не увидели», — заявил Евгений Лугин.


Мартемьянов работал в Хабаровске с мая 2023 года, в прошлом сезоне он вывел команду в плей-офф, где она уступила в первом раунде будущему чемпиону «Металлургу».

В этом чемпионате «Амур» после 20 матчей занимает предпоследнее место в Восточной конференции. На счету команды пять побед и 15 поражений. Накануне «Амур» проиграл «Северстали» со счетом 0:3.

Северсталь
3:0
1:0, 2:0, 0:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
27.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5499 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Андрей Мартемьянов
Вратари
Александр Самойлов
Игорь Бобков
1-й период
06:40
Данил Аймурзин
(Михаил Ильин)
2-й период
28:20
Эмиль Пьянов
(Руслан Абросимов, Никита Коростелев)
31:50
Никита Коростелев
(Илья Иванцов, Андрей Чуркин)
3-й период
42:16
Алекс Гальченюк
48:41
Командный штраф
53:09
Николай Буренов
58:35
Никита Коростелев
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
КХЛ: таблица и календарь