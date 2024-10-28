Клуб КХЛ уволил главного тренера после 15 поражений в 20 матчах

Мартемьянов работал в Хабаровске с мая 2023 года, в прошлом сезоне он вывел команду в плей-офф, где она уступила в первом раунде будущему чемпиону «Металлургу».

В этом чемпионате «Амур» после 20 матчей занимает предпоследнее место в Восточной конференции. На счету команды пять побед и 15 поражений. Накануне «Амур» проиграл «Северстали» со счетом 0:3.