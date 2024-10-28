Клуб КХЛ уволил главного тренера после 15 поражений в 20 матчах

Как сообщила пресс-служба клуба, хабаровский «Амур», проигравший восемь из девяти последних матчей в КХЛ, досрочно расторг контракт с главным тренером Андреем Мартемьяновым по соглашению сторон.
«Андрей Мартемьянов — очень квалифицированный специалист, дважды выводивший нашу команду в плей‑офф. Однако в нынешней ситуации стало очевидно, что мы оказались в тупике. Имея сильных игроков в составе, без каких‑либо проблем в обеспечении команды всем необходимым, “Амур” находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. Причем последние три матча не показали никаких признаков улучшения, свет в конце тоннеля мы не увидели», — заявил Евгений Лугин.
Мартемьянов работал в Хабаровске с мая 2023 года, в прошлом сезоне он вывел команду в плей-офф, где она уступила в первом раунде будущему чемпиону «Металлургу».
В этом чемпионате «Амур» после 20 матчей занимает предпоследнее место в Восточной конференции. На счету команды пять побед и 15 поражений. Накануне «Амур» проиграл «Северстали» со счетом 0:3.