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Для ЦСКА построят арену в виде бриллиантовой шайбы: фото

На сайте мэра Москвы Сергея Собянина была представлена визуализация новой ледовой арены хоккейного клуба ЦСКА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Ледовый дворец в виде бриллиантовой шайбы будет построен на Ленинградском проспекте. Вместимость арены составит не менее 10 тыс. зрителей, а общая площадь спорткомплекса составит 174 тыс. кв. м. В нем также разместятся музей спортивной славы ХК ЦСКА, тренировочная база с двумя катками и ареной вместимостью около 2,5 тыс. человек, а также школа олимпийского резерва.

Арена будет многофункциональной: на ней будут проходить баскетбольные, волейбольные и гандбольные матчи, а также теннисные турниры, концерты и другие культурно-массовые мероприятия. Проект будет реализован фирмой «Ледовый Дворец “Красная Армия”», которая входит в структуры «Роснефти». Строительство планируется завершить к 2026 году.

С 2015 года ЦСКА проводит домашние матчи на «ЦСКА Арене», которая вмещается 12 тыс. зрителей. При этом «ЦСКА Арена» не принадлежит клубу, с ним заключены договоры аренды и нейминга. Владельцем ледового дворца является группа «Интер РАО».

ЦСКА