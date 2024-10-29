Для ЦСКА построят арену в виде бриллиантовой шайбы: фото

Ледовый дворец в виде бриллиантовой шайбы будет построен на Ленинградском проспекте. Вместимость арены составит не менее 10 тыс. зрителей, а общая площадь спорткомплекса составит 174 тыс. кв. м. В нем также разместятся музей спортивной славы ХК ЦСКА, тренировочная база с двумя катками и ареной вместимостью около 2,5 тыс. человек, а также школа олимпийского резерва.
Арена будет многофункциональной: на ней будут проходить баскетбольные, волейбольные и гандбольные матчи, а также теннисные турниры, концерты и другие культурно-массовые мероприятия. Проект будет реализован фирмой «Ледовый Дворец “Красная Армия”», которая входит в структуры «Роснефти». Строительство планируется завершить к 2026 году.
С 2015 года ЦСКА проводит домашние матчи на «ЦСКА Арене», которая вмещается 12 тыс. зрителей. При этом «ЦСКА Арена» не принадлежит клубу, с ним заключены договоры аренды и нейминга. Владельцем ледового дворца является группа «Интер РАО».