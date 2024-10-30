Тренер «Металлурга» подловил журналиста на детской загадке

«В каком моменте я чуть не сорвался на Яшкине? В моем понимании “сорвался” — это с клюшкой за ним побежал», — сказал Разин. После чего тренер «Металлурга» отметил, что, скорее всего, у журналиста присутствует личная неприязнь к нему и предложил корреспонденту ответить на детскую загадку.