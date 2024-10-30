Тренер «Металлурга» подловил журналиста на детской загадке

29 октября «Металлург» в Казани проиграл «Ак Барсу» со счетом 1:4. В составе казанцев по дублю оформили Дмитрий Яшкин и Артем Галимов. На послематчевой пресс-конференции Разин поспорил с одним из журналистов по поводу его высказываний о Яшкине.
«В каком моменте я чуть не сорвался на Яшкине? В моем понимании “сорвался” — это с клюшкой за ним побежал», — сказал Разин. После чего тренер «Металлурга» отметил, что, скорее всего, у журналиста присутствует личная неприязнь к нему и предложил корреспонденту ответить на детскую загадку.
— Снег какого цвета?
— Белый.
— Рубашка у коллеги журналиста какого цвета?
— Белого.
— Корова что пьёт?
— Молоко
— Теперь мне все ясно. Корова пьет воду, а молоко дает, — сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.
«Ак Барс» одержал третью победу подряд и не дал «Металлургу» обойти себя в таблице Восточной конференции КХЛ. На данный момент казанский клуб занимает третью строчку в таблице Востока, а «Металлург» расположился на пятом месте. «Ак Барс» выиграл у «Металлурга» все четыре матча в этом сезоне.