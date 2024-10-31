«Ак Барс» подписал контракт с сыном главного тренера

Артемий Гатиятулин является воспитанником челябинского «Трактора». На его счету восемь матчей за «Белых медведей» в МХЛ, в которых он не сумел отличиться результативными действиями. Он приходится сыном главному тренеру «Ак Барса» Анвару Гатиятулину, который был назначен на свой пост в мае этого года.