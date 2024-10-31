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«Ак Барс» подписал контракт с сыном главного тренера

Казанский «Ак Барс» подписал контракт с нападающим Артемием Гатиятулиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Соглашение с 18-летним хоккеистом рассчитано на два сезона и носит двусторонний характер. Он сможет выступать за аффилированным с «Ак Барсом» клубы: «Ирбис» (МХЛ), «Барс» и «Нефтяник» (оба — ВХЛ).

Артемий Гатиятулин является воспитанником челябинского «Трактора». На его счету восемь матчей за «Белых медведей» в МХЛ, в которых он не сумел отличиться результативными действиями. Он приходится сыном главному тренеру «Ак Барса» Анвару Гатиятулину, который был назначен на свой пост в мае этого года.

У Гатиятулина есть также старший сын Илья, который выступает в ВХЛ за тюменский «Рубин». На счету 23-летнего защитника 14 матчей без результативных действий.

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В пятницу, 1 ноября, казанцы дома сыграют с ярославским «Локомотивом». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Ак Барс
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