Лучший бомбардир «Авангарда» перешел в клуб из Швейцарии

Соглашение с 33-летним канадцем рассчитано до конца сезона.
1 ноября «Авангард» объявил о расторжении контракта с Веем по семейным обстоятельствам. Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы канадца, сообщил, что причиной ухода игрока стала болезнь одного из членов семьи. При этом омский клуб сохранил за собой права на канадца.
Вей перешел в «Авангард» в мае этого года из немецкого клуба «Адлер Манхейм». Канадец провел за омичей 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 19 (7+12) очков. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром «ястребов» в этом сезоне.
Ранее Вей выступал в КХЛ за «Барыс», ЦСКА и СКА. Всего на его счету 360 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ, в которых он набрал 271 (88+183) очко.
«Фрибур-Готтерон» занимает 11-е место в Швейцарской национальной лиге. В 90-х за команду выступали известные российские хоккеисты Вячеслав Быков и Андрей Хомутов, которые входят в тройку лучших бомбардиров в истории клуба.