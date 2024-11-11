Лучший бомбардир «Авангарда» перешел в клуб из Швейцарии

Вей перешел в «Авангард» в мае этого года из немецкого клуба «Адлер Манхейм». Канадец провел за омичей 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 19 (7+12) очков. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром «ястребов» в этом сезоне.