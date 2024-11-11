КХЛ определила лучших игроков недели

В шестой раз в карьере лучшим нападающим недели был признан Никита Гусев («Динамо» Минск), набравший 6 (3+3) очков в трех матчах недели с показателем полезности «+2». Гусев набирал очки и забрасывал шайбы в каждом матче прошедшей недели. На его счету также три отбора шайбы и один перехват. Четыре раза Гусев признавался лучшим нападающим недели в составе СКА и дважды в составе московского «Динамо».