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КХЛ определила лучших игроков недели

Комиссия по выбору лучших хоккеистов подвела итоги 10-й недели сезона-2024/25.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Лучшим вратарем в третий раз в карьере назван Дмитрий Николаев («Спартак»), одержавший три победы в трех матчах недели. По воротам Николаева было нанесено 100 бросков (33,3 в среднем за игру), из которых он отразил 97%.

Среди защитников лигой во второй раз в карьере был отмечен Джесси Грэм («Сочи»), набравший 4 (0+4) очка в трех матчах недели с показателем полезности «+1». На счету Грэма также шесть блокированных бросков и один отбор шайбы.

В шестой раз в карьере лучшим нападающим недели был признан Никита Гусев («Динамо» Минск), набравший 6 (3+3) очков в трех матчах недели с показателем полезности «+2». Гусев набирал очки и забрасывал шайбы в каждом матче прошедшей недели. На его счету также три отбора шайбы и один перехват. Четыре раза Гусев признавался лучшим нападающим недели в составе СКА и дважды в составе московского «Динамо».

Лучшим новичком впервые в карьере назван Данил Пивчулин («Спартак»), забросивший две шайбы в двух матчах недели. В матче с ЦСКА Пивчулин забросил свою первую шайбу в КХЛ, которая стала победной для его команды. Также на его счету один силовой прием.

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