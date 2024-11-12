СКА повторил клубный антирекорд в КХЛ при Романе Ротенберге

Текущая серия поражений является повторением антирекорда при Романе Ротенберге. Ранее армейцы уступили «Локомотиву» (2:3), «Салавату Юлаеву» (2:4), «Куньлуню» (1:2 ОТ) и «Сочи» (2:5). Примечательно, что перед этой серией клуб из Санкт-Петербурга выдал серию из восьми побед подряд.
На старте прошлого сезона СКА с Ротенбергом также проиграл пять матчей кряду. Тогда команда уступила «Торпедо» (3:4), «Локомотиву» (2:3), «Спартаку» (0:3), московскому «Динамо» (1:3) и «Сибири» (1:2). Это не помешало СКА закончить регулярный чемпионат на второй строчке.
На данный момент СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на 14 очков. На этой неделе команда Ротенберга завершает выездную серию матчами против «Сибири» (13 ноября) и «Ак Барса» (15 ноября).