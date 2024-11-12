СКА повторил клубный антирекорд в КХЛ при Романе Ротенберге

На старте прошлого сезона СКА с Ротенбергом также проиграл пять матчей кряду. Тогда команда уступила «Торпедо» (3:4), «Локомотиву» (2:3), «Спартаку» (0:3), московскому «Динамо» (1:3) и «Сибири» (1:2). Это не помешало СКА закончить регулярный чемпионат на второй строчке.