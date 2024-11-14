Минское «Динамо» показало самолет в клубной ливрее: видео

«Представляем вам нереально яркий и стильный “Динамолет” в специальной клубной ливрее. Этот борт — символ единения всех болельщиков “Динамо”, где вы #водномзвене с каждым, где бы ни находились. Кстати, уже сегодня наша команда отправится на этом судне на выездную серию», — сказано в сообщении пресс-службы хоккейного клуба.
Покраска «Динамолета» заняла 13 дней. На эти цели было израсходовано порядка 80 литров грунта, 153 литров краски и около 100 литров лака. На фюзеляж самолета, окрашенный в черно-голубые цвета столичного клуба, нанесены национальный орнамент и изображение зубра, который является символом минской команды.
Отмечается, что «Динамолет» — первый брендированный самолет в истории белорусского спорта и третий проект такого масштаба для авиакомпании «Белавиа».
Минское «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В воскресенье, 17 ноября, «зубры» на выезде сыграют с «Куньлунем». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.