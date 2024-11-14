Минское «Динамо» показало самолет в клубной ливрее: видео

«Представляем вам нереально яркий и стильный “Динамолет” в специальной клубной ливрее. Этот борт — символ единения всех болельщиков “Динамо”, где вы #водномзвене с каждым, где бы ни находились. Кстати, уже сегодня наша команда отправится на этом судне на выездную серию», — сказано в сообщении пресс-службы хоккейного клуба.