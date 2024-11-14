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Минское «Динамо» показало самолет в клубной ливрее: видео

Минское «Динамо» совместно с авиакомпанией «Белавиа» провели презентацию брендированного самолета Embraer 195, который получил название «Динамолет».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

«Представляем вам нереально яркий и стильный “Динамолет” в специальной клубной ливрее. Этот борт — символ единения всех болельщиков “Динамо”, где вы #водномзвене с каждым, где бы ни находились. Кстати, уже сегодня наша команда отправится на этом судне на выездную серию», — сказано в сообщении пресс-службы хоккейного клуба.

Покраска «Динамолета» заняла 13 дней. На эти цели было израсходовано порядка 80 литров грунта, 153 литров краски и около 100 литров лака. На фюзеляж самолета, окрашенный в черно-голубые цвета столичного клуба, нанесены национальный орнамент и изображение зубра, который является символом минской команды.

Отмечается, что «Динамолет» — первый брендированный самолет в истории белорусского спорта и третий проект такого масштаба для авиакомпании «Белавиа».

Минское «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В воскресенье, 17 ноября, «зубры» на выезде сыграют с «Куньлунем». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

Динамо Мн
1:2
1:1, 0:0, 0:0
ОТ
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
13.11.2024, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 13467 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Игорь Ларионов
Вратари
Андрей Тихомиров
Иван Кульбаков
1-й период
00:22
Александр Волков
(Ксавье Уэлле, Сэм Энас)
19:02
Китон Томпсон
(Михаил Абрамов)
2-й период
31:24
Ксавье Уэлле
33:15
Игорь Ларионов
3-й период
47:20
Джош Брук
47:30
Василий Атанасов
Овертайм
64:36
Василий Атанасов
(Антон Силаев, Кирилл Воронин)
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
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