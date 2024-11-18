Ротенберг о хейте: о СКА пишут в два раза больше, чем о всех клубах КХЛ

«Знаете, здесь простая русская пословица, собаки лают, караван идет. После Олимпиады в Корее, я ко всему готов, потому что там до нее меня самого уже обвинили в поражении, до завершения еще. То есть мы еще даже не выехали, например, сказали, что мы всё проиграли из-за Ротенберга. Мы посмотрели в медиарейтинге СКА, о нас пишут в два раза больше, чем о всех клубах вместе взятых в КХЛ. И хорошего и плохого. То есть там 50 на 50. Так работают современные технологии сейчас. Знаете, как на заборе вот написано, и на каждом заборе вот это написано. И так сейчас вот, чем больше вот на каждом заборе пишут, даже если это вранье, ну, люди в это верят. И нам главное сейчас наш спортивный результат.



Триггерит ли меня это? Ну, если не переходит в красную линию, тогда… Какие-то уже оскорбления, которые… Мы обязаны отвечать на оскорбления», — сказал Ротенберг.