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Ротенберг о хейте: о СКА пишут в два раза больше, чем о всех клубах КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью «Коммент. Шоу» заявил, что рассказал, как относится к критике в адрес петербургской команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Знаете, здесь простая русская пословица, собаки лают, караван идет. После Олимпиады в Корее, я ко всему готов, потому что там до нее меня самого уже обвинили в поражении, до завершения еще. То есть мы еще даже не выехали, например, сказали, что мы всё проиграли из-за Ротенберга. Мы посмотрели в медиарейтинге СКА, о нас пишут в два раза больше, чем о всех клубах вместе взятых в КХЛ. И хорошего и плохого. То есть там 50 на 50. Так работают современные технологии сейчас. Знаете, как на заборе вот написано, и на каждом заборе вот это написано. И так сейчас вот, чем больше вот на каждом заборе пишут, даже если это вранье, ну, люди в это верят. И нам главное сейчас наш спортивный результат.

Триггерит ли меня это? Ну, если не переходит в красную линию, тогда… Какие-то уже оскорбления, которые… Мы обязаны отвечать на оскорбления», — сказал Ротенберг.

Ротенберг занял должность главного тренера СКА в январе 2022 года. Под его руководством клуб один раз дошел до финала конференции.

СКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на 15 очков. Сегодня армейцы дома сыграют против хабаровского «Амура». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Ак Барс
3:2
0:0, 1:0, 1:2
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
15.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8547 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Роман Ротенберг
Вратари
Тимур Билялов
Егор Заврагин
(Егор Заврагин)
2-й период
27:56
Энтони Деанджело
29:14
Иван Выдренков
32:12
Никита Дыняк
32:12
Энтони Деанджело
34:43
Кирилл Семенов
34:58
Сергей Плотников
37:53
Дмитрий Яшкин
38:47
Семен Кошелев
(Кирилл Семенов)
3-й период
51:12
Алексей Марченко
55:21
Егор Коршков
(Семен Кошелев)
57:41
Энтони Деанджело
(Евгений Кузнецов, Сергей Плотников)
59:38
Марат Хайруллин
(Михаил Воробьев)
Овертайм
61:54
Василий Глотов
64:35
Кирилл Семенов
Статистика
11
Штрафное время
13
4
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
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