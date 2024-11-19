Канадец Майкл Маклауд перешел в «Авангард»

Теперь Маклауд сыграет за «Авангард», который не может похвастаться хорошей результативностью в текущем сезоне. Омичи занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У них 22 очка после 25 матчей. От зоны плей-офф обладателя Кубка Гагарина — 2021 отделяют две строчки.