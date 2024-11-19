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Канадец Майкл Маклауд перешел в «Авангард»

Канадский нападающий Майкл Маклауд подписал соглашение с омским «Авангардом». Об этом клуб сообщил в своих соцсетях.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Авангард"

Контракт с форвардом рассчитан до конца текущего сезона. Ранее Маклауд уже успел провести 16 матчей за «Барыс», набрав 6 (3+3) очков. Однако в середине сентября все североамериканские игроки казахстанского клуба внезапно прекратили сотрудничество с ним из-за смены генерального директора и главного тренера.

Теперь Маклауд сыграет за «Авангард», который не может похвастаться хорошей результативностью в текущем сезоне. Омичи занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У них 22 очка после 25 матчей. От зоны плей-офф обладателя Кубка Гагарина — 2021 отделяют две строчки.

Авангард
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