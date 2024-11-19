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Вадим Шипачев вышел на второе место среди лучших снайперов в истории КХЛ

Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев забросил шайбу в матче с «Авангардом» и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории КХЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

Игра 19 ноября между командами минчан и омичей завершилась в пользу «Динамо» со счётом 5:2. Шипачев заработал в ней 4 (1+3) очка.

Лучшим снайпером в истории Континентальной хоккейной лиги является нападающий Сергей Мозякин забросивший 419 шайб в матчах лиги.

Сейчас на счету Шипачева 294 гола, он обошёл Найджела Доуса у которого 293 гола в КХЛ. Четвертое место занимает Данис Зарипов, забросивший 292 шайбы. Пятерку лучших снайперов замыкает нападающий «Локомотива» Александр Радулов.

Ранее в текущем сезоне Шипачев уже опередил Мозякина по количеству очков в КХЛ.

Авангард
2:5
1:0, 1:3, 0:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
19.11.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 11037 зрителей
Главные тренеры
Сергей Звягин
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Павел Хомченко
(Павел Хомченко)
Андрей Тихомиров
1-й период
00:43
Вадим Шипачев
03:19
Игорь Мартынов
(Илья Рейнгардт, Александр Яремчук)
2-й период
21:26
Вадим Шипачев
(Никита Пышкайло, Джош Брук)
30:19
Вадим Мороз
(Александр Волков, Вадим Шипачев)
35:22
Крис Тирни
(Диллон Дюбе, Джош Брук)
36:38
Алекс Грант
(Михаил Гуляев, Илья Рейнгардт)
3-й период
46:30
Вадим Мороз
(Вадим Шипачев, Роман Горбунов)
55:02
Вадим Мороз
57:47
Роман Горбунов
(Вадим Шипачев)
58:12
Сэм Энас
Статистика
0
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Авангард
КХЛ: таблица и календарь