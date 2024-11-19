Вадим Шипачев вышел на второе место среди лучших снайперов в истории КХЛ

Игра 19 ноября между командами минчан и омичей завершилась в пользу «Динамо» со счётом 5:2. Шипачев заработал в ней 4 (1+3) очка.
Лучшим снайпером в истории Континентальной хоккейной лиги является нападающий Сергей Мозякин забросивший 419 шайб в матчах лиги.
Сейчас на счету Шипачева 294 гола, он обошёл Найджела Доуса у которого 293 гола в КХЛ. Четвертое место занимает Данис Зарипов, забросивший 292 шайбы. Пятерку лучших снайперов замыкает нападающий «Локомотива» Александр Радулов.
Ранее в текущем сезоне Шипачев уже опередил Мозякина по количеству очков в КХЛ.