Вратаря фарм-клуба «Трактора» сбили на пешеходном переходе: видео

Автомобиль BMW сбил пешеходов на перекрестке на одной из городских улиц, проехав на красный сигнал светофора. В результате инцидента пострадали пять человек. Водитель покинул место ДТП, но позже был задержан.
В хоккейном клубе отмечают, что 23-летний вратарь и его супруга находятся в больнице. Оба получили травмы средней тяжести. Угрозы их жизни нет.
«Хоккейный клуб “Трактор” прикладывает все усилия, чтобы Алексею и его супруге оказывалась быстрая и квалифицированная помощь», — сказано в официальном заявлении клуба.
Среди пострадавших также оказалась семья тренера детской школы «Трактора» Александра Назарова.
В этом сезоне Щетилин провел 16 матчей за «Челмет» в ВХЛ, в которых одержал девять побед, отражая 90,9% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,33. Предыдущие три сезона вратарь защищал цвета тюменского «Рубина». В сезоне-2021/22 Щетилин помог тюменцам завоевать Кубок Петрова.