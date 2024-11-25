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Вратаря фарм-клуба «Трактора» сбили на пешеходном переходе: видео

Вратарь «Челмета» Алексей Щетилин и его жена оказались в числе пострадавших в результате ДТП в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Челмет"

Автомобиль BMW сбил пешеходов на перекрестке на одной из городских улиц, проехав на красный сигнал светофора. В результате инцидента пострадали пять человек. Водитель покинул место ДТП, но позже был задержан.

В хоккейном клубе отмечают, что 23-летний вратарь и его супруга находятся в больнице. Оба получили травмы средней тяжести. Угрозы их жизни нет.

«Хоккейный клуб “Трактор” прикладывает все усилия, чтобы Алексею и его супруге оказывалась быстрая и квалифицированная помощь», — сказано в официальном заявлении клуба.

Среди пострадавших также оказалась семья тренера детской школы «Трактора» Александра Назарова.

В этом сезоне Щетилин провел 16 матчей за «Челмет» в ВХЛ, в которых одержал девять побед, отражая 90,9% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,33. Предыдущие три сезона вратарь защищал цвета тюменского «Рубина». В сезоне-2021/22 Щетилин помог тюменцам завоевать Кубок Петрова.

Трактор
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