Антон Курьянов стал часть тренерского штаба «Локомотива»

Отметим, что Курьянов входил в тренерский штаб омского «Авангарда» и в апреле 2024-го стал генеральным менеджером омичей. В октябре того же года он покинул этот пост, чтобы сосредоточиться на работе тренером, однако 3 декабря стало известно, что Курьянов и Сергей Звягин уволены из «Авангарда».