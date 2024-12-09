Антон Курьянов стал часть тренерского штаба «Локомотива»

Об этом сообщили в пресс-службе ярославского клуба.
«Приветствуем известного российского хоккеиста и специалиста, желаем плодотворной работы в штабе Игоря Никитина», — написали в официальном телеграм-канале «Локомотива».
Отметим, что Курьянов входил в тренерский штаб омского «Авангарда» и в апреле 2024-го стал генеральным менеджером омичей. В октябре того же года он покинул этот пост, чтобы сосредоточиться на работе тренером, однако 3 декабря стало известно, что Курьянов и Сергей Звягин уволены из «Авангарда».
Сейчас омский клуб занимает восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. «Локомотив» на первом месте Запада.