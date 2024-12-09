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Антон Курьянов стал часть тренерского штаба «Локомотива»

Экс-тренер «Авангарда» вошел в состав тренерского штаба «Локомотива».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе ярославского клуба.

«Приветствуем известного российского хоккеиста и специалиста, желаем плодотворной работы в штабе Игоря Никитина», — написали в официальном телеграм-канале «Локомотива».

Отметим, что Курьянов входил в тренерский штаб омского «Авангарда» и в апреле 2024-го стал генеральным менеджером омичей. В октябре того же года он покинул этот пост, чтобы сосредоточиться на работе тренером, однако 3 декабря стало известно, что Курьянов и Сергей Звягин уволены из «Авангарда».

Сейчас омский клуб занимает восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. «Локомотив» на первом месте Запада.

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