Ротенберг сравнил пловца Лифинцева с Майклом Фелпсом

«Все говорят про Майкла Фелпса, но есть наш Мирон Лифинцев. Можно только гордиться, что наши сборники пять раз выигрывают чемпионат мира. Мы всегда рады. Плавание тоже часть подготовки. Чем больше хоккеисты будут плавать, тем больше мы будем побеждать. Пловцы поделились опытом с нашими игроками», — сказал Ротенберг.
Майкл Фелпс является 23-кратным олимпийским чемпионом. Он является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр.
Мирон Лифинцев завоевал пять золотых наград на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште. Для 18-летнего уроженца Ленинградской области это был первый старт на взрослом уровне.
Российские пловцы выступали в Будапеште как нейтральные спортсмены. Несмотря на это они заняли второе место в медальном зачете, завоевав шесть золотых и четыре серебряные медали.