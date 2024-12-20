Ротенберг сравнил пловца Лифинцева с Майклом Фелпсом

«Все говорят про Майкла Фелпса, но есть наш Мирон Лифинцев. Можно только гордиться, что наши сборники пять раз выигрывают чемпионат мира. Мы всегда рады. Плавание тоже часть подготовки. Чем больше хоккеисты будут плавать, тем больше мы будем побеждать. Пловцы поделились опытом с нашими игроками», — сказал Ротенберг.