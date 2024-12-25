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Кожевников назвал условие, при котором Овечкин перейдет в СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников объяснил, при каких обстоятельствах игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перейдет в петербургский СКА.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Зачем мы торопимся? Давайте подождём. Я уверен, что Овечкин никогда не присоединится к Кузнецову в СКА. Я даже могу поспорить. Он может в СКА оказаться только при одном условии — если его попросит Владимир Владимирович Путин. Но президент его не будет просить. Он в эти игры не играет. Он всё время о стране думает. В этом плане Овечкин потрясающий мужчина и человек. У него динамовская кровь. Он вернётся только туда. Саша — человек слова. Если он говорит, то так и делает, что вызывает уважение», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

Напомним, контракт Овечкина действует до конца сезона-2025/2026. Пока неизвестно, собирается ли россиянин возвращаться в Россию, однако в своих интервью он не раз говорил, что последний игровой сезон проведет в родном для него московском «Динамо».

В текущем сезоне 39-летний Овечкин провёл 18 матчей, в которых записал на свой счёт 25 (15+10) очков. После получения травмы он вернется на лед только после рождественского и новогоднего перерыва. Об этом сообщил тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

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