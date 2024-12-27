Матч «Витязь» — «Локомотив» 27 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

Последний матч команд датирован 19 ноября — тогда «Локомотив» на своем льду с большим трудом сумел взять у «Витязя» реванш (2:1 ОТ). Команды встречаются в третий раз в этом сезоне и все игровые недочеты предыдущих игр со стороны «железнодорожников» должны быть устранены. Особенно учитывая тот факт, что команды потенциально могут выйти друг на друга в первом раунде плей-офф.