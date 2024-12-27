Матч «Витязь» — «Локомотив» 27 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 19:00 мск и пройдет на «Арене Балашиха». Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале КХЛ.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
«Витязь» занимает девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции и продолжает вести борьбу за выход в плей-офф. После паузы на Кубок Первого канала подопечные Павла Десяткова сумели перегрузиться и переломить неудачную серию, одержав важные с турнирной точки зрения домашние победы над «Торпедо» (6:5 Б) и московским «Динамо» (2:0). Главная проблема «Витязя» прямо сейчас — травмы. Из-за различных повреждений в предстоящем матче не сыграют сразу шесть игроков подмосковной команды.
«Локомотив» продолжает уверенно доминировать в регулярном чемпионате. За последние три месяца подопечные Игоря Никитина всего три раза проиграли на выезде. Одно из поражений случилось как раз в матче против подмосковного «Витязя» (1:2). Вполне можно допустить, что лимит поражений в Балашихе у ярославской команды на этот сезон исчерпан.
Последний матч команд датирован 19 ноября — тогда «Локомотив» на своем льду с большим трудом сумел взять у «Витязя» реванш (2:1 ОТ). Команды встречаются в третий раз в этом сезоне и все игровые недочеты предыдущих игр со стороны «железнодорожников» должны быть устранены. Особенно учитывая тот факт, что команды потенциально могут выйти друг на друга в первом раунде плей-офф.
По версии букмекеров «Локомотив» является фаворитом предстоящей встречи, однако аналитики верят, что «Витязь» способен дать лидеру бой на своем льду. При этом результативной игры ждать не приходится — обе команды находятся в лидерах лиги по количеству низовых матчей.