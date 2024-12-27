Матч «Сочи» — СКА 27 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 16:30 мск и пройдет в ледовом дворце «Большой» в Сочи. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале КХЛ.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
В последней игре «Сочи» прервал свою восьмиматчевую серию поражений, обыграв на выезде «Ладу» (4:3). При этом команда Сергея Зубова продолжает прозибать на последней строчке в турнирной таблице Западной конференции, демонстрируя слабую игру как у своих ворот, так и у чужих.
СКА потерпел неприятное поражение в армейском дерби, которое отбросило команду Романа Ротенберга на девятое место в сводной турнирной таблице КХЛ. И это еще не все: главная звезда СКА Евгений Кузнецов получил серьезную травму головы, которая надолго вывела его из игры. При всех проблемах в СКА полны решимости закончить год на мажорной ноте и забрать столь нужные им два очка.
Команды дважды встречались между собой в этом сезоне: сентябрьская игра в Сочи осталась за СКА (7:4), а вот в ноябре в Санкт-Петербурге неожиданно победу забрали хоккеисты «Сочи» (5:2). Это был первый случай за девять лет, когда «Сочи» сумел обыграть СКА на его льду.
В прошлом сезоне «Сочи» удалось выиграть обе домашние игры против «армейцев» с одинаковым счетом — 5:4. До этого СКА доминировал на льду «леопардов» на протяжении шести лет.
По мнению букмекеров, СКА является большим фаворитом предстоящей встречи. Вместе с тем аналитики прогнозируют крайне результативную игру.