Матч «Сочи» — СКА 27 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

СКА потерпел неприятное поражение в армейском дерби, которое отбросило команду Романа Ротенберга на девятое место в сводной турнирной таблице КХЛ. И это еще не все: главная звезда СКА Евгений Кузнецов получил серьезную травму головы, которая надолго вывела его из игры. При всех проблемах в СКА полны решимости закончить год на мажорной ноте и забрать столь нужные им два очка.