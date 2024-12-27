Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матч «Сочи» — СКА 27 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

В пятницу, 27 декабря, в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на своем льду примет СКА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч начнется в 16:30 мск и пройдет в ледовом дворце «Большой» в Сочи. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале КХЛ.

Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.

В последней игре «Сочи» прервал свою восьмиматчевую серию поражений, обыграв на выезде «Ладу» (4:3). При этом команда Сергея Зубова продолжает прозибать на последней строчке в турнирной таблице Западной конференции, демонстрируя слабую игру как у своих ворот, так и у чужих.

СКА потерпел неприятное поражение в армейском дерби, которое отбросило команду Романа Ротенберга на девятое место в сводной турнирной таблице КХЛ. И это еще не все: главная звезда СКА Евгений Кузнецов получил серьезную травму головы, которая надолго вывела его из игры. При всех проблемах в СКА полны решимости закончить год на мажорной ноте и забрать столь нужные им два очка.

Команды дважды встречались между собой в этом сезоне: сентябрьская игра в Сочи осталась за СКА (7:4), а вот в ноябре в Санкт-Петербурге неожиданно победу забрали хоккеисты «Сочи» (5:2). Это был первый случай за девять лет, когда «Сочи» сумел обыграть СКА на его льду.

В прошлом сезоне «Сочи» удалось выиграть обе домашние игры против «армейцев» с одинаковым счетом — 5:4. До этого СКА доминировал на льду «леопардов» на протяжении шести лет.

По мнению букмекеров, СКА является большим фаворитом предстоящей встречи. Вместе с тем аналитики прогнозируют крайне результативную игру.

СКА
Сочи
КХЛ: таблица и календарь