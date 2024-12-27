Антон Слепышев вернулся в московское «Динамо»

В октябре Слепышев приостановил действие своего контракта «Динамо» по семейным обстоятельствам.
В этом сезоне 30-летний Слепышев провел за «Динамо» девять матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.
Слепышев пополнил состав «Динамо» в мае этого года в результате обмена с ЦСКА, за который он выступал с 2018 года. В составе армейцев нападающий выиграл три Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023).
Московское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на 15 очков. Сегодня команда Алексея Кудашова на выезде сыграет с минским «Динамо». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.